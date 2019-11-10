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Sarı-lacivertli takımda Zanka sevinci yaşanıyor. Fenerbahçe’nin transfer sezonun son günlerine doğru yaptığı Danimarkalı yıldızın transferi büyük risk taşıyordu. Tecrübeli stoperle ilgili genel yorumlar olumlu olmadığı gibi, son dönemde oynamaması da ayrı bir soru işareti oluşturmuştu. Ligde ilk 10 haftada forma giyen ve bunların tamamında ilk 11’de başlayan 29 yaşındaki oyuncu, savunmanın yanı sıra ileri çıkışlarıyla da takıma katkı sağladı. 2 gol atan savunma oyuncusu kendi bölgesindeki performansı ile teknik heyeti sevindirdi.



Sarı-lacivertlilerde özellikle son haftalarda Zanka için “Gizli kahraman“ yorumu yapılıyor. Arka planda gösterişsiz, basit futbol oynasa da kritik müdahaleleri ve attığı gollerle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına girmiş durumda. Teknik heyet, Zanka’nın zekası ve tecrübesiyle çok iyi pozisyon alıp yer tuttuğunu ifade etti.

Bu sayede deenyimli ismin gereksiz ikili mücadelelere gerek kalmadan pozisyonları önlediği vurguladı. Serdar Aziz’in de ilk 11’e girişiyle gerçek anlamdaki savunma partnerini bulan Danimarkalı, performansını daha da arttırdı.



Serdar’ın daha çok savaşçı ve mücadeleci yapısı ile Zanka’nın tekniği ve pozisyon bilgisi birleşince ortaya çok iyi bir sentez çıktı. Özellikle bu ikilinin önünde oynayan orta saha kurgusu da tam olarak oturduğunda savunmadaki sorunlar azalması bekleniyor. Son Kasımpaşa maçında birçok isim öne çıksa da gizli kahramanlardan biri Zanka’ydı. Başarılı yıldız 2 milyon euro gibi düşük sayılabilecek bir bonservis bedeli ile dört yıllık sözleşmeye imza atmıştı.