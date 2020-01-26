Göztepe-Beşiktaş maçı canlı bahisle Misli.com'da

Üstelik kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade, sadece Misli.com’da!

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Beşiktaş son 8 resmi maçta 7 mağlubiyet aldı.

• Göztepe ve Beşiktaş arasında ligde oynanan son 11 maçta toplam 48 gol atıldı.

• Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçın 12'sinin ilk yarısında gol atamadı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Abdullah Avcı’nın ayrılışından sonra bahis severler de Beşiktaş’ın bu maçtan yaralı döneceği düşüncesindeler. Bu karşılaşmaya yapılan bahisler arasında %25 oynanma oranıyla en çok tercih edilen oyun Göztepe galibiyeti oluyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN YORUMU

Her ne kadar kupada Antalyaspor’a elenmiş olsa da benim bu maçta favorim Göztepe... İzmir ekibi iki kupa maçında da sahaya takım içinde önemli bir değişim ve rotasyonla çıktı. Ligde tam kadro olduklarında özellikle İlhan Palut’un gelmesi ile iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Ayrıca Göztepe için bu maçın önemi ve anlamı çok farklı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, bu karşılaşma ile kapılarını açacak. Göztepe yeni stadında ilk kez oynayacak. Beşiktaş’ın durumu ise ortada. Yaşlı bir kadro, kupaya havlu atmış ve hafta içini kaos içinde geçiren bir camia. Beşiktaş’ta önemli belirsizlikler ve sorunlar var. Bu tablonun maça yansıyacağını ve Göztepe’nin sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum.