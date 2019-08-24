SÃ¼per Lig'de sezona evinde 1-0'lÄ±k Antalyaspor yenilgisiyle baÅŸlayan GÃ¶ztepe, 2'nci haftada da BeÅŸiktaÅŸ'a deplasmanda 3-0 maÄŸlup olarak taraftarÄ±nÄ± Ã¼zdÃ¼.Â

GeÃ§en sezon gol yollarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sorunlar yaÅŸayan ve son maÃ§ta kÃ¼mede kalmayÄ± baÅŸaran GÃ¶z-GÃ¶z, bÃ¼yÃ¼k umutlarla girdiÄŸi 2019-2020'de hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratmaya devam etti. Hem Antalyaspor, hem de BeÅŸiktaÅŸ mÃ¼sabakalarÄ±nda hiÃ§bir varlÄ±k gÃ¶steremeyen GÃ¶z-GÃ¶z, daha ligin baÅŸÄ±nda alarm verdi. HenÃ¼z puanla tanÄ±ÅŸamayÄ±p gol dahi atamayan GÃ¶ztepe'de ortaya Ã§Ä±kan tablo taraftarÄ±n bÃ¼yÃ¼k tepkisini Ã§ekti.Â

Transferde ÅŸu ana kadar yeterli hamleler yapamayan GÃ¶ztepe'de futbolseverler sosyal medya Ã¼zerinden hem futbolculara hem de yÃ¶netime tepki gÃ¶sterdi. Transfer Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan taraftarlar takviye yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bu sezonun kendileri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok zor geÃ§eceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde birleÅŸti. Mevcut takÄ±ma da sert eleÅŸtirilerde bulunan taraftarlar iki haftadÄ±r iÅŸleri nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸmalara gelmeyen BaÅŸkan Mehmet Sepil'e dÃ¶n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Teknik direktÃ¶r Tamer Tuna ise Ã¼retkenlik konusunda bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â

SonuÃ§lardan ziyade oynadÄ±klarÄ± futbola takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan genÃ§ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, "Transferde kulÃ¼bÃ¼n yapÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. YÃ¶neticilerimiz neler olduÄŸunu biliyor. GÃ¶ztepe adÄ±na yapacaklarÄ±m var. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Ortaya Ã§Ä±kan sonucun bu olmamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. GÃ¶ztepe'nin nelere ihtiyacÄ± olduÄŸunu bilmek iÃ§in aÃ§Ä±kÃ§asÄ± teknik direktÃ¶r olmaya gerek yok. Sezon baÅŸÄ±nda gÃ¶ndermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir-iki oyuncuyu BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda ilk 11'de oynattÄ±k. Atak pozisyonlarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼retkenlik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± devam etti" dedi.Â

YENÄ°LER KADRODA YOK

Transferde Galatasaray'dan Eren, Anderlecht'ten Sanneh, BÅžB Erzurumspor'dan Leo, Menemenspor'dan Veli, Hatayspor'dan Murat, B Dortmund'tan HÃ¼seyin ve Pendikspor'dan Batuhan'Ä± kadrosuna dahil eden GÃ¶ztepe'de yeni oyunculardan 3'Ã¼ 21 kiÅŸilik kafilede yer almadÄ±. Leo, Sanneh ve Eren BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± ilk on birde sahaya Ã§Ä±karken, Murat, Veli ve HÃ¼seyin ise Ä°Estanbul'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmedi. GenÃ§ Batuhan ise Vodafone Park'ta 90 dakika yedek bekledi. GÃ¶z-GÃ¶z'de Eren Derdiyok ilk yarÄ±da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden ikinci devrede yerini Halil'e bÄ±raktÄ±. Adale sakatlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan Eren'in MR'Ä± Ã§ekilecek.Â

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