05.10.2019 - 17:28 |
Göztepe - Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'in 7. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe'ye konuk oluyor.
Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Göztepe evinde İ.M Kayserispor'u ağırlıyor.
İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor.
GÖZTEPE - KAYSERİSPOR: 1-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
GOL: Alpaslan 7' (Göztepe)
İLK 11'LER
Göztepe: Göktuğ, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopez, Poulian, Abdennour, Atila, Dje Dje, Rienstra, Hasan, Ntep, Nurettin, Umut