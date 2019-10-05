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HaberlerSüper Lig Göztepe - Kayserispor (CANLI)
05.10.2019 - 17:28 |

Göztepe - Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'in 7. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Göztepe'ye konuk oluyor.

Göztepe - Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Göztepe evinde İ.M Kayserispor'u ağırlıyor. 

İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR: 1-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOL: Alpaslan 7' (Göztepe)

İLK 11'LER

Göztepe: Göktuğ, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopez, Poulian, Abdennour, Atila, Dje Dje, Rienstra, Hasan, Ntep, Nurettin, Umut

Göztepe - Kayserispor (CANLI)

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