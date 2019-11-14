Galatasaray BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf GÃ¼nay, 14'Ã¼ncÃ¼ Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararÄ± ile ilgili DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

GÃ¼nay, 14'Ã¼ncÃ¼ Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararÄ± sonucu daha bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla Galatasaray'a hizmete edeceklerini belirtirken, "Ã–ncelikle belirtmek gerekir ki; idari ibrasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yargÄ±ya taÅŸÄ±mamÄ±zdaki temel amaÃ§, seÃ§imden kaÃ§mak deÄŸil YargÄ±tay Hukuk Genel Kurulu'nca hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu karara baÄŸlanmÄ±ÅŸ idari ibrasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hukuksuz bir yol olduÄŸunu yeniden gÃ¶stermektir. Bu yol, yÃ¶netimleri dÃ¼ÅŸÃ¼rmek veya seÃ§ime zorlamak iÃ§in kullanÄ±lan yanlÄ±ÅŸ ve GalatasarayÄ±mÄ±za zarar veren bir yoldur. YÃ¶netimler idari ibrasÄ±zlÄ±kla deÄŸil seÃ§imle deÄŸiÅŸebilmelidir. Bir daha Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼'nde bÃ¶yle bir hukuksuzluÄŸun yaÅŸanmamasÄ±, yÃ¶netimlerin idari ibrasÄ±zlÄ±k baskÄ±sÄ± altÄ±nda kalmamasÄ± iÃ§in yargÄ± yoluna baÅŸvurduk. 14Ã¼ncÃ¼ Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararÄ±nÄ±n iki temel Ã¶zelliÄŸi vardÄ±r: 1ncisi BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mustafa Cengiz ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±mÄ±z Kaan KanÃ§alÄ±n feri mÃ¼dahale talepleri kabul edilerek seÃ§imlere katÄ±labilmesine imkan saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k bu konuda herhangi bir tartÄ±ÅŸmaya yer yoktur. 2ncisi ise yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerince alÄ±nan tedbir kararlarÄ± devam ettirildiÄŸinden seÃ§im kararÄ± alma zorunluluÄŸu yoktur. YÃ¶netimimiz her zamanki aÅŸk ve heyecan ile gÃ¶revinin baÅŸÄ±ndadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

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