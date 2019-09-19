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19.09.2019 - 08:00 |

Güneş kimi seyretti!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Club Brugge-Galatasaray maçı için Belçika’ya gitti ve maçı seyretti.

Güneş kimi seyretti!

Club Brugge-Galatasaray maçı için Belçika’da bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşma öncesinde Brugge meydanında vakit geçirip kahve içti. Ancak sarı-kırmızılılar burada Güneş aleyhine, ‘Tiyatrocu’ tezahüratı yapınca tecrübeli teknik adam şehir merkezinden ayrıldı.

Maça gelen Güneş ise A milli takıma aday futbolcuları tam olarak izleme fırsatı bulamadı. Emre Mor, son yarım saat içinde görev yaparken, Şener ise son dakikada maça girdi. Adem, Okan Kocuk ve Ömer Bayram ise kulübede oturdu.

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