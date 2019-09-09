Güneş’ten ‘erken’ uyarı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Andorra duvarını zor aşabilen ve 89. dakikada galibiyete ulaşan A Milli Takım’a teknik direktör Şenol Güneş’ten uyarılar geldi.



Güneş’in futbolcularıyla yaptığı toplantıda Ozan’ın golünün önemini, “Bu gol içinde Moldova maçının da bulunduğu 6 puanlık paketin habercisi. Bu moralle deplasmana çıkacağız” diye konuştuğu öğrenildi. Erken gol atmanın önemine de dikkat çeken tecrübeli teknik adamın, “49. dakikada iki net iki de direkten dönen topumuz vardı. Erken bir gol bu tür maçları her zaman kolay hale getirir. Moldova da bize karşı yine aynı anlayışla sahada olacak” diye uyardığı ifade edildi.



Emre dinlendi

A Milli Takım, Moldova ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Şenol Güneş yönetiminde saat 11.00’de yapılan yenileme çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Belindeki ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde tüm futbolcular idmana katıldı.

Bugün gidiyorlar



A Milli Takımımız, bugün saat 11.00’de Türk Hava Yolları’na ait uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Moldova’nın başkenti Kişinev’e hareket edecek.