Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor – Beşiktaş : Maç Sonucu

Misli.com üyelerinin %62’si Beşiktaş’ın galip geleceğini düşünüyor.

Ertan Süzgün’ün Yorumu

Galatasaray derbisinde iyi futbolunu galibiyetle taçlandıran Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Kritik galibiyetle tekrar zirve yarışına tutundular. Cezalı durumdaki Caner Erkin dışında sakatlıkları bulunan N’Koudou ve Douglas bu maçta oynamayacak. Victor Ruiz ve Burak Yılmaz ise Antalya kafilesinde yer aldı.

Gençlerbirliği ve Sivasspor karşılaşmalarında sahadan puansız ayrılan Antalyaspor’da Hakan Özmert cezalı. Harun Kavaklıdere ise sakat.

Ljajic, Diaby, Lens’li kadrosuyla Beşiktaş’ın zor da olsa Antalya deplasmanından 3 puanla dönmesini bekliyorum.



Watford - Chelsea: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %72’si kuponlarında Chelsea galibiyetine yer vermiş durumda.

Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Chelsea, hafta içinde kupada Manchester United'a elendi. Ancak son haftalarda ligde çok iyi gidiyorlar. Lampard ile birlikte yavaş yavaş kimyalarının tuttuğunu söylemek mümkün. Watford büyük takımlara karşı oynadığı maçlara iyi konsantre olamıyor. Chelsea maçın açık ara favorisi.

Real Madrid – Betis : Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %70’i Madrid’in kendi evinde kazanacağından emin.

M.Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Ligin yıldız takımları, bu denli kayıplara rağmen yine de ilk 2 sırada yer almayı başardılar. Barça da benzer durumda. El Clasico ertelenince ev sahibi takım hafta içinde Berbabeu’da şov yaptı ve sonuncu Leganes’i 5’ledi. Betis, sizlere önerdiğim gibi evinde kazandı. Son 4 sezondaki maçlarda Real’in Betis’i içerideki 4 maçtan 2’sinde yenebildiğini belirtelim. Misafir takımlar son 4 sezondaki 8 maçtan 6 maçtan puan almayı başarmışlar. İki takımdan da katkı gelir.İlk 45’te gollerle güzel oran alırız.

Torino - Juventus: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %73’ü konuk Juventus’dan yana seçimini yapmış durumda.

Ozan Gür’ün Yorumu

Torino’nun düşüşü Lazio deplasmanında devam etti. Derbi öncesinde bu seviyede olmaları son derece kötü. Mazzari’nin üçlü savunma oyundaki oyuncu tercihleri sıkıntı yaratıyor. Juventus, Ronaldo farkıyla zorlu geçen Genoa maçını son dakika golüyle kazandı. Torino’da Bonifazi, sakat, N’Koulou, cezalı. Juventus’da Robiot, cezalı, Chiellini ve Pjaca, sakat. Ayrıca Higuain ve Pjanic’in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Torino derbisinde son 10 maçta Juventus’un mağlubiyeti yok. Bu süreçte 8 kez kazanan Juventus’un moralsiz rakibi karşısında kazanma alışkanlığını devam ettireceğini düşünüyorum.

