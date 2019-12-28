Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Antalyaspor |Maç Sonucu 1

Misli.com üyeleri, Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin ardından bu hafta kendi evinde oynayacağı mücadeleden galip geleceği düşüncesindeler. Maç öncesi bahislerde Tek Maç oynanabilen karşılaşmaya %75 oynanma oranıyla kuponlarda MS1 olarak işaretlenmiş durumda.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

Bu sezon beklentilerin fazlasıyla altında kalan Galatasaray, son dönemde de etkili futbol oynamıyor. Ancak Fatih Terim faktörüyle taraftarların takıma daima inancı tam. Falcao’nun da kadroya dönmesi umut verici bir diğer etken. Antalyaspor en son Ankaragücü’nü de yenemedi. Ofansif bölgede özellikle çok istikrarsızlar. Galatasaray son dönemdeki eleştiri oklarını üzerinden bir nebze atmak için kazanmak zorunda. İlk yarının son maçında iç saha avantajıyla Sarı Kırmızılılar’ın kazanmasını bekliyorum.

Norwich – Tottenham | Maç sonucu 2

Premier Lig’de Mourinho yönetiminde bir kazanıp bir kaybeden Tottenham’a Misli.com üyelerinden bu hafta güven var. %44 oynanma oranıyla Tek Maç ve Canlı bahis olanağı da bulunan mücadelede Tottenham galibiyeti favori olarak kuponlarda bulunuyor.

Kerim Can Özdal’ın yorumu

Lig sonuncusu Norwich bir türlü toparlanamadı. Son 6 haftada sadece 2 puan alabildiler. Hafta içinde Aston Villa deplasmanında 1-0 kaybeden Norwich'in forvet hattında Drmic'ten sonra Godfrey de sakatlandı ve alternatifleri azaldı. Teemu Pukki ile etkili olmaya çalışacaklar. Savunmada da yeterli değiller. Bu sahadaki son maçta Wolverhampton'a 2-1 kaybettiler. Hafta içinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Brighton maçını 2-1'lik sonuçla lehine çeviren Tottenham'a, Chelsea yenilgisi sonrası bu sonuç moral verdi. Takımın yıldızlarından Heung Min Son'un eksikliğine rağmen geriden gelip kazanmaları önemliydi. Son yine yok ama eldeki yıldızlar Norwich deplasmanında galibiyet için yeterli olur. İlk 4'ten kopmaması gereken takımı Mourinho'nun da iyi motive edeceğini düşünüyorum. '2' oynanır.

West Ham – Leicester City | Maç Sonucu 2

Premier Lig’de güzel işler başaran Leicester City son iki lig mücadelesinde Manchester City ve Liverpol’a kaybetti. Ligde ikinci sırada olan Leicester, Misli.com üyeleri tarafından bu hafta kendini affettireceği yönünde göz önünde bulunduruluyor. Güzel oranıyla ve %35 oynanma yüzdesiyle bahis severler tarafından karşılaşmayı kazanacağı düşünülüyor.

Berkuk Ünyay’ın yorumu

West Ham bu sezonun hayal kırıklıklarından biri. Yüksek bütçeyle lige girdiler ancak düşme hattına yakınlar. Pellegrini gibi tecrübeli bir menacere rağmen bir türlü toparlanamadılar. Leicester ise, zorlu bir Liverpool maçından çıktı. Her ne kadar son haftalarda sorun yaşasa da her zaman iyi bir savunmaları var. Bu maçta kolay kolay rakibe pozisyon vermezler. Yüksek skor beklemiyorum.