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14.11.2019 - 14:51 | | İSTANBUL (AA)

Gustavo takımla, Vedat ve Kruse özel çalıştı

Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Gustavo takımla, Vedat ve Kruse özel çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 çalışmasının ardından defans ve hücum varyasyonları üzerinde durduğu ifade edildi.

Geçirdiği operasyon sebebiyle 2 gün istirahat eden teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Luiz Gustavo'nun takımla çalıştığı, Vedat Muric ile Max Kruse'nin ise özel program uyguladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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