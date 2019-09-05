Gustavo'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe adına sezonun en flaş transferi olarak dikkat çeken Luiz Gustavo, sürpriz bir haberle öne çıktı. Fransa’da yayın yapan L’Equipe Gazetesi, Luiz Gustavo’nun Fenerbahçe’ye gitmek adına büyük bir fedakarlık yaptığını ifade etti.

Fenerbahçe ile Marsilya’nın bonservis konusunda 7 milyon euroya söz kesmesi gündeme geldi. UEFA Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde 6.5 milyon euroyu aşamayan sarı-lacivertlilerin yardımına Gustavo yetişti.

Brezilyalı futbolcu cebinden 1 milyon Euro vereceğini söyledi ve Fenerbahçe sadece 6 milyon euroya bu transferi bitirdi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu da Fenerbahçe’ye gitmeyi çok istediği için bu transfere kolaylık getirdi.