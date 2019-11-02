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Fenerbahçe’nin bu sezon öne çıkan isimlerinden biri Tolga Ciğerci, performansıyla alkış alıyor.

Bir yıldan fazla süredir futboldan uzak kalan Tolga’ya sakatlığı süresince Fenerbahçe sahip çıktı. İyileşmesi durumunda Tolga’nın takıma katkı sağlayacağını düşünüldü. 27 yaşındaki oyuncunun potansiyeline çok inanılıyor.



Sonuç olarak sarı-lacivertli yönetimin öngörüsü haklı çıktı. Tolga Ciğerci önce ciddi sakatlığını atlatıp futbola döndü ardından da formayı kaptı.

Ancak deneyimli futbolcu hâlâ tam olarak sakatlığın etkisinden kurtulabilmiş değil. Ayak parmağındaki sakatlık sebebiyle ABD ve Almanya’da da tedavi olan başarılı yıldız tekrar sakatlanma endişesi de yaşıyor. Bu konuyla ilgili de geçtiğimiz günlerde yakın çevresine “Topa halen korkarak vuruyorum” ifadesini kullandı.



Fiziksel açıdan sakatlığı atlatan Tolga yaşadığı travmanın etkisinden tam olarak kurtulabilmiş değil. Yaşadığı zor günlerin etkisinde olmasında ve tekrar sakatlık endişesine rağmen futbolcu oyunu ve attığı gollerle takımın önemli parçalarından biri oldu. Ligin ikinci yarısıyla birlikte futbolcunun olası sakatlık psikolojisinden de tam olarak kurtulması öngörülüyor. Bu da Tolga’nın %100 ile sahada olması anlamına geliyor.