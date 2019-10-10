Hamza Hamzaoğlu: Fatih Terim başkan da olabilir

İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları;

"1 MAÇ DAHA KAZANSAYDIK..."

Asist Analiz'e konuşan Hamza Hamzaoğlu; 'Erzurumspor'un küme düşme ihtimalini biliyorduk, ancak yine de mücadeleden kaçmadık ve elimizden geleni yapmaya çalıştık. 1 maç daha kazanabilseydik kurtarabilirdik ama olmadı. Başarı için çalışıyoruz. Ancak bunu çok da büyütülecek bir başarı olarak görmüyorum. Benden sonraki nesilde başka isimler bunu tekrar edeceklerdir. Kupalar başarılı süreçlerin son meyvesidir. Kupalardan ziyade mücadeleyi, takım ruhunu, birlikte hareket etmeyi temel üzerine oluşturmak önemliydi.'

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK HAREKET ETTİK"

Puan olarak iyi durumda olsa da oyun olarak tatmin etmeyen bir takımdı. Finansal olarak sıkıntılı bir dönemdi, dikkatli hareket edilmesi gerekiyordu. Kulübün geleceğini düşünerek doğru ve ihtiyaç doğrultusunda futbolcular gerektiğini düşündük.

"MARIO GOMEZ, DANI ALVES, GIGNAC TRANSFERLERİNİN PERDE ARKASI"

Mario Gomez için kamp döneminde Cenk Ergün bu oyuncunun maliyetinin 9 milyon avro olduğunu söylediğinde ben de bu parayı veremeyeceğimizi, kendi oyuncularımızın maaşlarını ödemeden böyle bir maliyeti karşılamamızın doğru olmayacağını söyledim ve 4-5 milyon avroya bitirebiliyorsak o zaman düşürüz dedim. İhtiyacımız olan oyuncuyu almıştık, Podolski sol ayaklı, santrfor olarak da oynayabilen, iki işi birden çözebilecek, yıldız bir oyuncuydu ve maliyetsizdi. Gignac yine çok yüksek rakam istemişti. Dani Alves'le Abdürrahim Albayrak görüştü, 3 yıl için 20 milyon avro maliyeti olacaktı.

"KULÜBEDE 2,5 MİLYON AVRO"

Düşük profil denen oyuncular Bilal Kısa ve Ceyhun Gülselam'dı. O dönem Galatasaray'ın yedek kulübesinde Pandev ve Dzemaili oturuyordu, toplam maliyetleri 2,5 milyon avroydu. Kulübede oturacak oyuncunun maliyetinin de doğru olması gerekiyordu. Cem Paul Karacan, Beşiktaş'ın da takip ettiği bir oyuncuydu, ameliyat olmuştu. Kendisini aradım, durumunu sordum, sezon sonu seni düşünebiliriz benden habersiz hareket etme dedim. Bedelsizdi ve maliyeti 600 bin avroydu. Sakatlığı öne sürüldü ama Cem Paul'un anlaşmasında sakatlık nüksederse aldığı parayı geri iade edeceğine dair özel madde vardı. Premir Lig'de oynamış, kaptanlık yapmış genç bir oyuncuydu. Kazanabilseydik uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebilirdi.

"BAŞARI İÇİN PLAN YAPMIŞTIK"

Şampiyon bir kadro vardı. Önceliklerimiz farklıydı, Avrupa'da başarı hedefi o gün için doğru değildi. Adım adım gitmeliydik. Başarı bir plan dahilinde gelecekti. Alternatifli bir kadro planı yapmıştık. Ancak gerçekleştirmek nasip olmadı. Hata yaptık diyorlarsa bu iyi bir şey ama demek ki yaşamak gerekiyormuş.

"FATİH TERİM BAŞKAN DA OLABİLİR"

Fatih Terim Galatasaray'a başkan da olabilir, Türkiye'nin en büyük başarılara ulaşmış, yol açmış, örnek olmuş bir futbol adamı, çıtayı çok yükseğe çıkardı, bunlar kolay değil, tecrübelerini aktarmalı. Zamana ihtiyacı olan bir takım çünkü çok geç kuruldu. İşleri kolay değil, transferler bitince hemen başarı bekleniyor. Şu an takım Fatih Terim'in istediği gibi değil, takımdan cevap alamamak da sıkıntılı bir durumdur hoca için...

"YENİ OYUN 3-5 HAFTADA OTURMAZ"

Birlikte oynamayı alışkanlık haline getirmiş bir oyuncu grubu vardı. Gerektiğinde kilidi açabilecek bir oyuncunun varlığı önemli ama takım şu anda Falcao'yu oynatamıyor. Oyuncuların alışkanlıkları ve düzeni vardı, bütün bunlar tamamen değişti. Yeni bir oyun anlayışı yerleşiyor ki bu da 3-5 haftada oturmaz. Performansı yüksek olan oyuncu oynar, düşük olan da oturur. Selçuk İnan kötü bir oyuncu değildir, önemli bir isimdir. Yıllar sizden bazı şeyleri götürebilir ama çalışır ve isterseniz başarırsınız. Selçuk'un kendisi de bunları düşünmeli.

"SNEIJDER VE BELHANDA'YI BİRLİKTE OYNATIRIM"

Elimde varsa ikisini birlikte oynatırım. Belhanda ile Sneijder karşılaştırması yanlış. Bunlar farklı oyuncu tipleri, özellikleri başka. Belhanda orta sahada savaşan bir futbolcu, Sneijder bitirici ve yıldız özellikli.

"BÜYÜKLER ZİRVEDE YALNIZ KALMAYACAK"

Erol Bulut ve Alanyaspor en dikkat çekici performansı ortaya koydu. Büyük takımların toparlayamaması, beklentilere cevap verememeleri, yaşadıkları psikolojik savrulmalar rol oynadı. Büyükler toparladığında lig oturacaktır ancak bu 4 takımın tepede yalnız kalacaklarını sanmıyorum. Okan Buruk ve Başakşehir yukarıyı bırakmamak için sessiz sedasız geliyorlar. Okan hoca takımını çok iyi yönlendiriyor. Şampiyonluk puanı düştü, büyüklerin performansı da etkili oldu. Artık herkes herkesi yenebiliyor. Büyükler ekonomik sorunlar, sirkülasyon ve istikrarsızlık gibi kendi sorunlarıyla uğraşırlarken alttakiler güçlerini eşitliyorlar.