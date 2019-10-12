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HaberlerFenerbahçeHasan Ali dönüyor
12.10.2019 - 08:00 |

Hasan Ali dönüyor

Hasan Ali Kaldırım geri dönüş hazırlığı yapıyor.

Hasan Ali dönüyor

Bu sezon henüz resmi maçlarda oynayamayan Hasan Ali Kaldırım geri dönüş hazırlığı yapıyor. Geçen hafta taban çatlağı tedavisi için ABD’ye giden sarı-lacivertli futbolcu Türkiye’ye döndü.

Nabil Dirar’ın ameliyat olmasıyla sol bekte kimi oynatacağını düşünen Ersun Yanal’ın tedavisi büyük ölçüde sona eren ve bugün takıma dahil olacak Hasan Ali’ye forma vermesi bekleniyor. Hasan Ali Kaldırım, 20 Ekim’de oynanacak Denizlispor maçına kadar idmanda göstereceği performanslar ile tam not alırsa hemen kadroya alınacak.

Sivasspor’da neşeli idman
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