Hatalara uyarı

Süper Lig’de son 2 haftada yediği 4 golün tamamını bireysel hatalar nedeniyle yiyen Fenerbahçe’de teknik ekipten uyarılar geldi.



Teknik heyet Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Ankaragücü mücadelesinde de bireysel hataların devam etmesi nerdeniyle tedirgin oldu. Derbi maçta bu tip bir hatanın pahalıya mal olacağı biliniyor.



Gerek kaleci Altay, gerekse savunma ve orta sahayı bu konuda uyaran teknik heyet kaptırılacak topların kalelerinde büyük sıkıntılar yaşatabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle rakibin de yapacağı önde baskıyı göz önünde tutarak derbide minimum risk alınması istendi.