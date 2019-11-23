‘Hayalimi gerçekleştirdim’

GÖKHAN KARAKAŞ

Dünya Superbike Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha takımıyla anlaşarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Red Bull sporcusu, AK Parti Sakarya Milletvekili ve dünya supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile Yamaha Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever’in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

PATA Yamaha takımı ile 2 sezon için anlaşan Razgatlıoğlu, “Geçen sene, bu takımda olmayı hayal ediyordum. Bu sene hayalim gerçek oldu. İlk test sürüşünde kendimi daha iyi hissettim. PATA Yamaha ile daha güzel işler yapacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.



‘Yatırıma devam’

Kenan Sofuoğlu ise milli sporcunun 2020 Dünya Superbike Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşarak tarihin en genç şampiyonu olmasını hayal ettiğini vurgularken, Bora Berker Cansever ise “Yamaha olarak dünya çapında motor sporlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Her zaman en iyilerle çalışıyoruz. Mavi rengin bize verdiği ruhla Toprak ile anlaşma imzaladık. Toprak, hırsı ve inancı bize dünya şampiyonlukları getirecek” diye konuştu.

Sporcu Atölyesi düzenlendi

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, spor performansını daha ileriye taşımak ve her gün yeniden kendine meydan okumak için uzmanların bilgi ve tecrübeleri ışığında bir Sporcu Atölyesi düzenledi.

İstanbul Bebek’teki Sweaters Hub’da gerçekleştirilen atölyeye aktif yaşamı benimseyen kanaat önderleri, antrenörler ve koşu grupları katıldı. Life On Concept ekibinden Diyetisyen Coşku Mutlu, fizyoterapist Ferdi Kurtoğlu ve psikolog Berceste Şeber, sporcu beslenmesi, fizyolojisi psikolojisi hakkında ilham verici konuşmalar yaptı.