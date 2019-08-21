Henrique pastÄ±rma doÄŸradÄ±

Ä°stikbal Mobilya Kayserisporâ€™un BrezilyalÄ± futbolcusu Pedro Henrique, Kayseriâ€™nin dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ pastÄ±rmasÄ±nÄ± doÄŸrayarak tadÄ±na baktÄ± ve son derece memnun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Daha sonra Ä°HA'ya aÃ§Ä±klamalarda bulunan 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Kayserisporâ€™dan 2 sezon Ã¶nce yine teklif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak o zaman anlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "BugÃ¼n Kayserispor ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã§ok mutluyum. Kayserisporâ€™daki hedefim Avrupa. OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larla, topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z puanlarla Kayserisporâ€™u Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene Avrupaâ€™ya gÃ¶tÃ¼rmek istiyoruz. Ama birinci hedefimiz ilk maÃ§Ä± kazanmak. Evimizde oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n maÃ§larÄ± kazanmak istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ evdeki maÃ§larÄ± kazandÄ±ktan sonra deplasmanda kolaylÄ±k oluyor" dedi.Â

Neden 10 numaralÄ± formayÄ± seÃ§tiÄŸi ile ilgili olarak da baÅŸarÄ±lÄ± futbolcu, "Normalde 11 ve 7 numarayÄ± severim. Ama Fransaâ€™da 18â€™le oynadÄ±m. 10 numara gÃ¼zel bir numara. Belki de futbolda en gÃ¼zel numara 10 numaradÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ronaldinho, Pele, Messi gibi bÃ¼yÃ¼k oyuncular hep 10 numara giymiÅŸtir. Ben geldiÄŸimde 10 numara boÅŸtu ve aldÄ±m. Ama en Ã¶nemlisi o numarayla iyi oynamak" yorumunda bulundu.Â

Alanyaspor maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± 2 golÃ¼n de ofsayt gerekÃ§esi ile sayÄ±lmamasÄ±na iliÅŸkin de konuÅŸan Henrique, "VAR futbolda yeni uygulama. Bunun hakkÄ±nda ÅŸimdilik konuÅŸmak zor olur. Benim ikinci golÃ¼mde Miguelâ€™in topa dokunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. 1. golÃ¼n iptali olabilir ama 2. golÃ¼n iptali zor bir durum" ifadelerinde bulundu.Â

Kadir Has StadÄ±â€™nÄ±n gÃ¼zel bir ambiyansÄ± olduÄŸunu, taraftarlarÄ±n futbolu ve futbolcularÄ± sevdiÄŸini de anlatan Pedro Henrique, henÃ¼z Kayseriâ€™ye Ã¶zgÃ¼ yemekler yemediÄŸini ama bu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Ã¶ÄŸrenmek istediÄŸini dile getirdi.Â

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