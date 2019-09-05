Hep birlikte başlayıp, bitirelim

ONUR DİNÇER

Futbolda transfer dönemleriyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Sezonun tamamlanmasının ardından yaz ve devre arasında kış olmak üzere, aktif dönemin dışındaki en hareketli günlerin yaşanmasına neden olan futbolcu ticaretiyle ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılması gündeme geldi.

Aynı konfederasyon içerisinde yer alan federasyonlara ait liglerde, transfer döneminin farklı tarihlere sahip olmasının, ülkeler arası gerçekleşen uluslararası transferlerde sıkıntı yarattığı tespit edildi. Buna yönelik gelen talepleri gündemine alan FIFA’nın, konuyla ilgili yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Dünya futbolunun patronlarının, özellikle Avrupa için tüm ülkelerde transfer takvimlerini sabitlemeye hazırlandıkları ortaya çıktı. Kıta çapında belli bir transfer başlangıç ve bitiş tarihi belirlemeyi planlayan FIFA’nın, böylece uluslararası transferlerde yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

İngiltere bir süre önce yaz transfer sezonunun sonunu geriye çekmişti. Eylül başına kadar süren döneme teknik adamların yaptıkları itirazlar, maçlar başladıktan sonra da oyuncularının kafasında hâlâ transferin olması gibi gerekçelerle oyunlarına konsantre olamadıkları argümanlarının ardından Ada’da son gün tarihi, Ağustos’un ilk haftasının sonuna alınmıştı. Ancak bu durum lokal olarak İngilizleri kurtarsa da, diğer ülkelerde ay sonuna kadar devam etmesi, futbolcuların gitmekle ilgili olasılıkları değerlendirmeye devam etmelerine engel olmayıp, beklenen verimi sağlayamadı.

Premier Lig'de oylama hazırlığı

İngiltere’de konuyla ilgili geriye dönüş emarelerinin merkezini büyük kulüpler oluşturuyor. Premier Lig’in bazı dev ekiplerinin, transfer döneminin Avrupa’nın diğer ülkeleri gibi daha ileri tarihe kadar sürmesi yönünde talepleri olduğu ve bu konuda girişimlere başladıkları vurgulanıyor. Konuyla ilgili 12 Eylül’deki Premier Lig toplantısında oylama yapılacağı belirtiliyor. Oylama sonucu Avrupa transfer takvimine uyumlanmayı beraberinde getirirse İngiltere, FIFA’nın yapmaya hazırlandığı değişikliğe kendiliğinden adapte olmuş olacak.