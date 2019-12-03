Her şey ‘bir’den değişti!

NEVZAT DİNDAR

Bir gol, Galatasaray’da çok şeyi değiştirdi. Trabzon deplasmanında Nagatomo’nun 90. dakikada attığı beraberlik sayısı,

sarı-kırmızılıların üzerindeki kara bulutları dağıttı.



Trabzon’da yenilmesi durumunda krizle karşı karşıya kalacak olan Cim-Bom’da alınan bu beraberlik ve son yarım saat takımın gösterdiği reaksiyon memnuniyet yarattı. Teknik direktör Fatih Terim, 90 dakika bitiminde soyunma odasında futbolcularını teslim olmadıkları ve mücadeleyi bırakmadıkları için kutladı.



4 maç 12 puan

Galatasaray’ın bu sezon ilk kez bir deplasman dönüşü uçakta gülen yüzler vardı. Sarı-kırmızılılarda teknik kadro, futbolcular ve yöneticiler, bu son dakika golünün sezonun geri kalanı için dönüm noktası olabileceğine işaret etti. Herkesin yüzünün güldüğü ve teknik kadronun bu durumu “Görülmek istenen sinerji” olarak yorumladığı vurgulandı. Galatasaray’daki bu bir golün kıymeti, fikstür yönünden de önem kazandı. Sırasıyla ligde Alanya ve Ankaragücü ile Türk Telekom’da karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, daha sonra Göztepe’ye konuk olacak.



Aslan ilk yarının son haftası ise Antalyaspor’u ağırlayacak. Böylece ilk yarının kalan 4 haftasında 3 kez evinde oynayacak sarı-kırmızılılar, fikstürün yardımıyla 4 maçta 12 puan hedefliyor.