Her şey Diaz’a bağlı!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray Yönetimi, Falcao’nun transferini bir an önce noktalamak isterken, imzanın önündeki en büyük problemin Monaco’nun alacağı golcü olduğu ortaya çıktı.

Andre Silva’nın sağlık kontrollerini geçememesinin ardından Falcao’yu bırakmak için yeni golcü şartı getiren Fransız ekibi, Real Madrid’ten Mariano Diaz’ı kadrosuna katmak istiyor. İspanyol devinin formasıyla Almanya’da düzenlenen Audi Cup’a katılan ve Fenerbahçe maçında ağları sarsmayı başaran 26 yaşındaki futbolcunun birkaç gün içinde Monaco’yla masaya oturması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda Falcao transferinin gecikmesi taraftarı endişelendirirken yöneticiler, “Bu sanıldığı ya da yansıtıldığı kadar kolay bir anlaşma değil. İşin birçok yönü var. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Monaco’nun henüz yeni bir forvet ile anlaşmadığını da göz önünde bulundurmak lazım. O gerçekleşmeden, mümkün değil. Sonrasında şansımızın yüksek olduğunu söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundular.



Come to Monaco

Öte yandan Monaco’nun Mariano Diaz’ı alır almaz Falcao’yu bonservissiz bırakacağını öğrenen Galatasaray taraftarları sosyal medyaya hücum etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Diaz’ın fotoğraflarının altına ‘Come to Mona co’ yazmaya başladı.