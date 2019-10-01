Her yerde üstün!

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisindeki üstün oyunu ile dikkat çekti.



Deplasmanda ezeli rakibine karşı son dakikaya kadar oyun anlamında daha etkili ve düzenli oynayan sarı-lacivertli takımın bu görüntüsü rakamlara da açıkça yansıdı. Teknik heyetin yaptığı analize göre iki takım ve bazı oyuncularla ilgili çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı.

İki takımın oyuncularının tehlikeli bölgede topla buluşmaları dikkate alındığında Fenerbahçe bu konuda açık ara önde duruyor. Galatasaray’da Feghouli 1, Babel 3 ve Nagatomo 2 kez topla buluşurken sarı-lacivertlilerde çok daha fazla sayıda oyuncu birçok kez topla ceza sahasında buluştu. Vedat Muriç 7, Tolga Ciğerci 4, Ozan Tufan 3, Kruse 3, Luiz Gustavo ve Deniz Türüç 1’er kez tehlikeli bölgede topu ayağında buldu. Ceza sahasında toplam topla buluşma sayısı Galatasaray için 6, Fenerbahçe içinse 18 oldu. Fenerbahçe’nin hücumda rakibine karşı bu üstünlüğünü pekiştiren en önemli detay ise Radamel Falcao gibi önemli bir ismin bir kez bile ceza sahasında topla buluşamamasıydı.



Ersun Yanal için belki de en önemli konuların başında bu geliyor. Takım savunmasının yanı sıra Jailson’un etkili oyunu ve çabukluğunu kullanması sonucunda Kolombiyalı golcü bu bölgede topla temas edemedi.

İlk kez oldu

Galatasaray’ın son 5 yılda ceza sahasında 6 veya daha az topla buluştuğu başka bir maç yok. OPTA verileri toplanmaya başlandığından bu yana ilk kez sarı-kırmızılı ekip bu kadar zayıf kaldı. Benzer şekilde son 5 yılda Galatasaray’ın iç sahada toplam 5 şut atabildiği tek maç var; o da yine 2016 yılında 0-0 sona eren Fenerbahçe mücadelesi idi.

İkinci yarı etkisi

Zorlu derbinin İkinci yarısıyla birlikte Fenerbahçe’nin oyundan düşmesi ve Galatasaray’ın ağırlığını koyması beklenirken bu durum gerçekleşmedi. Bunu destekleyen en önemli veri ise Galatasaray’ın ikinci yarıda yalnızca bir şut atabilmesi oldu. O şut da isabetsizdi.

Sarı-kırmızılı takımın 2. yarıda yalnızca tek şut atabildiği başka bir karşılaşma bulunmuyor. Sarı-lacivertli takımın üstün oyununu gösteren bir başka detay da hücum bölgesindeki aksiyonu. Bu bölgede akan oyun içinde Fenerbahçe 106, Galatasaray ise 84 kez topla buluştu.

Deplasmanda oynanan maçta Fenerbahçe, güçlü rakibine karşı uyguladığı taktik plan ve fiziksel gücüyle oyun üstünlüğünü maç boyunca sürdürdü. Tek eksik sarı-lacivertli takımın yakaladığı fırsatları değerlendirmemesi ve gol atamaması oldu.