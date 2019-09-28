Hesapta bu yoktu

EKONOMİ SERVİSİ

Sarı-kırmızılı üyelere, Emlak Konut ile anlaşma yapacaklarını söyleyen Mustafa Cengiz adeta tekzip yedi, dört gün sonra Florya ve Riva projelerinin feshedildiği açıklandı. Sarı-kırmızılıların bu anlaşma nedeniyle Emlak Konut’a yaklaşık 350 milyon lira borcu bulunuyor.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 23 Eylül pazartesi günü basına kapalı yapılan Divan Kurulu’nda sarı-kırmızılı üyelere ümit verdi, ancak tatsız bir sürpriz gerçekleşti. Florya’daki Emlak Konut’a ait araziyi almak istediklerini söyleyen Cengiz’in bu sözlerinden dört gün sonra beklenmeyen bir senaryo gerçekleşti. Emlak Konut GYO, Galatasaray Spor Kulübü mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya’daki taşınmazlara yönelik protokolü feshettiğini açıkladı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir” denildi.



Cim Bom gecikmişti

Buna göre fesih, Florya ve Riva arazilerinin ikisi için de geçerli olacak. Emlak Konut GYO yetkilileri tarafından daha önce yapılan açıklamada, Riva projesinde sorun olmadığı, Florya için görüşmelerin devam ettiği belirtilmişti. Bu kapsamda, sarı-kırmızılı kulübün Haziran 2018’e kadar Florya arazisini boşaltması gerektiği, ancak süre uzatımına rağmen geciktiği kaydedilmişti.



350 milyon TL

Galatasaray’ın araziyi teslim etmesi ve ardından yapılacak projede elde edilecek gelirden bankalara temlik verilirken, Emlak Konut GYO bugüne kadar ödemelerini yerine getirdi. Bu kapsamda her iki proje için Galatasaray’ın Emlak Konut GYO’ya yaklaşık 350 milyon lira borcu var. Edinilen bilgilere göre, kulüp ile görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray, ihaleler ardından taahhüt ettiklerini gerçekleştirseydi, Emlak Konut GYO’nun hayata geçirdiği ihalelerden kasasına 1 milyar liralık gelir girecekti.

Riva’dan ev alanlar korunacak

Galatasaray’ın belirtilen borcuna yönelik bu ödemeyi birkaç ay içinde yapması gerekiyor. Emlak Konut GYO yetkililerine göre, iki arsanın bedeli eksperler tarafından belirlenecek. Ortaya çıkan bu bedele göre kulüp ile mahsuplaşılacak.



Riva projesinden konut alanların ise endişe etmemesi gerektiğini belirten yetkililer, Riva’daki projeden konut alan vatandaşların haklarının korunacağını vurguluyor. Buna göre, projede sözleşmeler Emlak Konut ile yapıldı. Bu süreçten etkilenmek istemeyenler ise iptal-iade hakkını kullanabilecek.