  Hırvatistan’da Larkin depremi

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

THY Euroleague’de sayı rekoru kıran ve müthiş performansıyla takımı Anadolu Efes’i sırtlayan Shane Larkin’in Türkiye A Milli Takımı’nda oynaması ile ilgili yaşanan olumlu gelişmeler, Hırvatistan’da büyük yankı uyandırdı.

Zadar’da açık kapı bırakmıştı

ABD’li basketbolcunun takımı Anadolu Efes ile eylül ayında Hırvatistan’da katıldığı Zadar Basketbol Turnuvası sırasında yaptığı açıklamalar hatırlatıldı. Larkin’in burada “Olimpiyatlarda oynamak istiyorum. Bu her sporcunun hayalidir. ABD için oynamayı tercih ederim. Ancak Hırvatistan forması giymeye de açığım” ifadelerini kullanmıştı.

Krunoslav Simon kendisiyle konuştu

Hırvat basını, Anadolu Efes’ten takım arkadaşı Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon’un da Larkin ile Hırvatistan için oynaması konusunda konuştuğunu bildirdi. Larkin’in kendi açıklamalarında de dile getirdiği gibi Hırvat Milli Takımı’na soğuk bakmadığı ancak sonrasında yönetim katındaki gelişmeler nedeniyle bunun gerçekleşmediği belirtildi.

Dino Radja set çekti

Hırvatistan Basketbol Federasyonu’nda uzman komite başkanı olarak görev yapan ve başkan Stojko Vrankovic’in yakınındaki isimlerden olan Dino Radja’nın yabancı oyuncuların milli takıma alınmasındaki olumsuz tavrı nedeniyle bu konuda sonrasında bir gelişme yaşanmadığına dikkat çekildi. Shane Larkin’in Hırvat Milli Takımı’na gelmesi durumunda Radja’nın görevden ayrılacağını açıklamasının ardından konunun kapandığı ifade edildi.

Rekorların adamını kaçırmanın üzüntüsü

Shane Larkin’in Türkiye A Milli Takımı’nda oynamasına yeşil ışık yakılması, oyuncunun da buna olumlu bakmasıyla yaşananlar Hırvatistan’da geniş yankı uyandırdı. Larkin’in rekorları kırdığı, Avrupa’da öne çıkan oyuncu da olmasının ardından yaşanan bu gelişmeler, ülke basketbolunun son yıllarda kötü durumda olduğu Hırvatistan’da basketbolseverler tarafından yıldız bir oyuncunun elden kaçırıldığı şeklinde yorumlandığı, Dino Radja’nın tutumu ve Larkin’in kaçırılması nedeniyle hayal kırıklığı yaşandığı öğrenildi.