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20.09.2019 - 08:00 |

Hız problemi

Teknik Direktör Fatih Terim özellikle Luyindama ve Marcao kaynaklı yaşanan savunma hatalarına çok kızdı.

Hız problemi

Sarı-kırmızılı ekipte Brugge karşısında alınan puan teselli olsa da yaşanan bireysel hatalar ve oynanan ağır futbol teknik heyetin gözüne batan olumsuzluklardı.

Teknik Direktör Fatih Terim özellikle Luyindama ve Marcao kaynaklı yaşanan savunma hatalarına çok kızdı. Maçtan önce yaptığı uyarılara karşın riskli müdahaleler ve ıskaları eleştiren deneyimli hoca, orta saha ve kanatlardaki futbolcuların ise tempodan uzak kalmalarına tepki verdi.

Terim takımın temposunun artması ve hızlanması için kondisyoner Bartalli’den konuya ağırlık vermesini de istedi.

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