Hücumda çare Muriç-Kruse

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Sarı-lacivertli takımda 1.5 ay sonra maça çıkan Max Kruse’nin Göztepe önündeki performansı teknik ekibi tatmin etti. Aynı şekilde İzmir deplasmanında Muriç’in yaptığı asist de dikkate alınınca 14. haftada Kadıköy’deki mücadelede hücumda ikilinin çare olacağı belirtildi

Süper Lig’de 13. hafta sonunda Fenerbahçe’de puan kayıpları sürüyor.

Yeni Malatyaspor maçının ardından Göztepe karşısında da 2 puan bırakan sarı-lacivertli takımda teknik heyet, temel sıkıntının halen gol noktalarında yaşandığını ifade etti.

Önce Max Kruse ardından Vedat Muriç’in sakatlığı ile sarsılan sarı-lacivertlilere göre ileride yaşanan sıkıntı hem takımın oyununu hem de sonuçları etkiliyor. Göztepe maçında skor dengedeyken girilen ve kaçırılan pozisyonların önceki maçlarda olduğu gibi puan kaybının ana sebebi olduğu bildirildi.

4 Ekim’de oynadığı Antalyaspor maçının ardından sakatlanan Kruse, 1.5 aylık aranın ardından ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Maç eksiğine ve Muriç’in yerinde oynamasına rağmen Alman futbolcunun performansı teknik heyeti memnun etti. Uzun aradan sonra takıma dönmesi sebebiyle son yarım saatte fiziksel düşüşün normal olduğu vurgulandı. Benzer şekilde sakatlığı olan Muriç de sonradan oyuna girip, Garry Rodrigues’e güzel bir asist yaptı.

Bu hafta, 6 Ekim Cuma günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçında daha hazır şekilde sahada olacak Kruse bu önemli maçta partneri Muriç ile de buluşacak.

Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen ve Göztepe maçının son bölümünde sakat sakat oyuna girip asist yapan Vedat Muriç, bu hafta ilk 11’deki yerini alacak.

Kruse ve Vedat’ın oynadığı maçlarda daha etkili bir oyun ve performans ortaya koyan sarı-lacivertlilerde teknik heyet mevcut krizi bu ikilinin dönüşüyle aşacaklarına inanıyor.

Maçın iç sahada olmasının avantajı, Kruse ve Muriç’in de tekrar aynı anda sahada yer alacak olmasının da etkisiyle artık bu maçla birlikte geri dönüşün gerçekleşeceği fikri hakim.