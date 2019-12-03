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03.12.2019 - 11:40 | | Fanatik

Ibrahimovic, Milan'la prensipte anlaştı

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan İbrahimovic'in Milan'la anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten resmen ayrıldığını açıklanan İbrahimovic'in yeni takımı belli oldu.

Mourinho'nun da Tottenham'a transfer etmek istediği İbrahimovic, duygusal bir kararla eski takımı Milan'a gitmeyi tercih etti.

Prensipte Milan'la anlaşmaya varan İbrahimovic, İtalyan kulübünde başlangıç olarak sezon sonuna kadar oynatacak.

Ibrahimovic, Milanla prensipte anlaştı

Ibrahimovic, Milanla prensipte anlaştı

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