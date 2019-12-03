Ibrahimovic, Milan'la prensipte anlaştı

Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren ve kulüpten resmen ayrıldığını açıklanan İbrahimovic'in yeni takımı belli oldu.

Mourinho'nun da Tottenham'a transfer etmek istediği İbrahimovic, duygusal bir kararla eski takımı Milan'a gitmeyi tercih etti.

Prensipte Milan'la anlaşmaya varan İbrahimovic, İtalyan kulübünde başlangıç olarak sezon sonuna kadar oynatacak.