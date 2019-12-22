İlhan Palut’tan parmak ısırtan performans!

Uğur Yapıcı / Skorer - Hatayspor’da aldığı başarılı sonuçlarla adını duyuran ve Kasım ayında Süper Lig ekibi Göztepe’nin teknik direktörü olan İlhan Palut, sarı-kırmızılı takımda aldığı başarılı sonuçlarla başarılı grafiğini daha da yukarı çıkarttı. Göztepe’nin başında çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Palut, 2.13 puan ortalamasıyla Süper Lig’deki teknik direktörler arasında en başarılı 2. puan ortalamasına ulaştı.

Süper Lig’deki en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktör ise lider Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay. Deneyimli teknik adam 'Yiğidolar'daki başarısını 2.17 puan ortalamasıyla perçinleyerek bu alanda da zirveye oturdu.

Terim şaşırttı: 1.20 puan ortalaması

Öte yandan, Ligde beklentilerin uzağında kalan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim bu sezon 1.20 puan ortalaması yaparak şaşırtırken, Fenerbahçe Teknik direktörü Ersun Yanal 1.89 ortalama, Beşiktaş’ın teknik patronu Abdullah Avcı ise bu sezon 1.50 ortalama puanla dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı.