Selçuk-Donk kapışması

49. dakikada Galatasaray’ın iki kaptanı birbirine girdi. Selçuk’un kaptırdığı top sonrasında gelişen Göztepe atağının ardından Donk ile tecrübeli futbolcu saha içinde tartıştı. Donk, Selçuk’a el hareketleri ile tepki gösterdi. Kaptan da takım arkadaşına aynı şekilde karşılık verince, sarı-kırmızılı iki oyuncu saha içinde sert şekilde atıştı. Uzun süre tartışan ikili birbirinin üzerine yürüdü.

Cengiz yıkıldı

Galatasaray’ın İzmir deplasmanında Göztepe’ye 2-1’lik sonuçla yenilmesi ve ortaya konan başarısız futbol Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ı oldukça üzdü. 90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından iki isim uzun süre oturdukları yerden kalkmazken oldukça düşünceli oldukları gözlendi. Başkan Mustafa Cengiz, karşılaşma sonrası kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların taleplerine olumsuz yanıt verdi.