İlk gün engelleri aşıldı

Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olan Yeni Yıl Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 28-29 Aralık tarihleri arasında Kemer Country Atlı Spor Kulübü tarafından Kapalı Manejde gerçekleşiyor. Heyecan dolu yarışmalara Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi 140 at ve binicileri katılıyor. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olan Yeni Yıl Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 28-29 Aralık tarihleri arasında Kemer Country Atlı Spor Kulübü tarafından Kapalı Manejde gerçekleşiyor. Heyecan dolu yarışmalara Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi 140 at ve binicileri katılıyor. Kemer Country’de 2019’a veda edilmeye hazırlanılan günlerde gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinliğin ilk günü geride kaldı. Sabah saatlerinde başlayan yarışmalar, kostümlü aile yarışmalarının ardından heyecan yeni yıl partisi heyecanına sahne oldu. İlk günkü mücadeleler sonunda dereceye giren isimler belli oldu. 100 cm kupasında 1. sırayı Tolga Cömertoğlu, 2.’liği Neslişah Evliyazade, 3. sırayı İpek Atik aldı. 130 cm kupasında ise şu sonuçlar alındı: 1. Mert Alıcıoğlu, 2. Emre Çelikkol, 3.Sevil Sabancı, 4. Burak Azak 5. Ahmet Berk Başeğmez. Betty Ruso’nun güne özel lezzet sunumlarının yanı sıra yılbaşı alışveriş stantları da organizasyonda hazır bulundu. Bugün de sabah başlayacak yarışlar, günün son koşusu ile son bulacak, koşunun ardından ödüller verilecek.