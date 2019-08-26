Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşİlk hedef Rafinha
26.08.2019 - 08:00

İlk hedef Rafinha

Beşiktaş Yönetimi, öncelikle Rafinha transferini bitirmeye çalışacak.

İlk hedef Rafinha

Transferde artık sayılı günlere girilmesi nedeniye Beşiktaş elini çabuk tutmak istiyor. Bir defansif bir orta saha, bir de forvet transferine odaklanan Beşiktaş Yönetimi, öncelikle Rafinha transferini bitirmeye çalışacak.

Bu oyuncuyu Barcelona’dan bedava çıkarmaya çalışan yönetim, defansif orta saha oyuncusu olarak ise Southampton’da oynayan Lemina’yı kiralamaya uğraşacak. Gary Medel ile yollarını ayırmasına artık kesin gözüyle bakılan Beşiktaş’ın bu nedenle Gabonlu Lemina’yı istediği bildirildi. Golcü transferini de bitirmek için uğraşan siyah-beyazlı yönetimin kaleci transferinde ise kararsız kaldığı öğrenildi.

Aykut Kocaman: "Özgüveni sağlamak adına ciddi bir adım"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray Mevlüt Erdinç’le anlaşma yakın

Galatasaray Mevlüt Erdinç’le anlaşma yakın  

Seri kariyerinde bir ilki yaşadı!

Seri kariyerinde bir ilki yaşadı!

Marsilya'dan Gustavo açıklaması

Marsilya'dan Gustavo açıklaması

Sofiane Feghouli: "Başımızı dik tutmalıyız"

Sofiane Feghouli: "Başımızı dik tutmalıyız"

Sıradaki Haber