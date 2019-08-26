İlk hedef Rafinha

Transferde artık sayılı günlere girilmesi nedeniye Beşiktaş elini çabuk tutmak istiyor. Bir defansif bir orta saha, bir de forvet transferine odaklanan Beşiktaş Yönetimi, öncelikle Rafinha transferini bitirmeye çalışacak.



Bu oyuncuyu Barcelona’dan bedava çıkarmaya çalışan yönetim, defansif orta saha oyuncusu olarak ise Southampton’da oynayan Lemina’yı kiralamaya uğraşacak. Gary Medel ile yollarını ayırmasına artık kesin gözüyle bakılan Beşiktaş’ın bu nedenle Gabonlu Lemina’yı istediği bildirildi. Golcü transferini de bitirmek için uğraşan siyah-beyazlı yönetimin kaleci transferinde ise kararsız kaldığı öğrenildi.