Inter Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Inter Juventus maçı için geri sayım başladı. İtalya Serie A'da haftanın maçı olarak gösterilen zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Inter Juventus maçına dair tüm araştırılan soruların cevapları...



INTER JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?



Inter Juventus maçı bu akşam saat 21:45'te oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Barella, Brozovic, Asamoah; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez.



Juventus:: Szczesny ; Cuadrado - Bonucci - De Ligt - Alex Sandro ; Khedira - Pjanic - Matuidi ; Ramsey ; Higuain - Cristiano Ronaldo.