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02.12.2019 - 08:54 |

Inter'in muhteşem ikilisi! 24 gol, 5 asist...

Inter'in gol umutları Lukaku-Martinez ikilisi, uyumu ve müthiş performanslarıyla sezona şimdiden damga vurdu. İtalyan devini zirveye taşıyan muhteşem ikili toplamda 24 gol, 5 asist üretti.

Skorer - Serie A'da 14. haftayı 37 puanla Juventus'un 1 puan üstünde zirvede tamamlayan Inter'in bu sezonki yükselişinde iki yıldızın büyük payı var: Lautaro Martinez-Romelu Lukaku...

Teknik patron Conte'nin hücum hattında oynattığı 2 golcü, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları ve uyumuyla şimdiden sezona damga vurdu.  

Inter'in 2018 yazında Arjantin ekibi Racing'den renklerine kattığı Lautaro Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol, Serie A'da 8 gol, 3 asiste imzasını koydu.

Milano ekibinin 80 milyon euro rekor bedelle kadrosuna dahil ettiği Romelu Lukaku, Serie A'da 10 golle oynarken, Devler Ligi arenasında 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

İki forvetin müthiş uyumu istatistiklere de yansıdı. Lukaku-Martinez ikilisi şimdiye kadar toplam 24 gol, 5 asistle 29 gole direkt katkı yaptı.  

Interin muhteşem ikilisi 24 gol, 5 asist...


Interin muhteşem ikilisi 24 gol, 5 asist...

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