İrfan Can ve Yusuf’a forma

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımız özel uçakla başkent Paris’e gitti. Milliler son çalışmasını akşam saatlerinde Stade de France’da gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri ve pas programının ardından taktik çalışmalar yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman şut çalışmasıyla tamamlandı.



Arnavutluk maçının kadrosunda değişikliğe gidecek olan teknik patron Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nun yokluğunda İrfan Can’a ilk 11’de forma verecek. Orta sahayı kalabalık tutmak için Cenk Tosun veya Burak Yılmaz’ı kulübeye çekmeyi planlayan Güneş’in, Yusuf Yazıcı’yı da 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.