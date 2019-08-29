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29.08.2019 - 13:33| Celal umut Eren/Skorer Dış Haberler

Isla bir sonraki durağını açıkladı!

Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Mauricio Isla, Şili’ye dönme hayalini anlattı, kariyerine ülkesinde devam etmek istediğini vurguladı.

Isla bir sonraki durağını açıkladı!

Fenerbahçe’de 2017 yılından bu yana forma giyen Mauricio Isla, kariyeriyle alakalı sürpriz bir açıklama yaptı. Şili basınına konuşan tecrübeli sağ bek, ülkesine dönmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe ile kontratı olduğundan bahseden Isla, “Her zaman ülkeme dönüp, ülkemde futbolu bırakmak gibi bir hayalim vardı. Ama güzel bir şekilde dönmek isterim. Fenerbahçe ile bir sözleşmem var ve bir sene daha Fenerbahçe’deyim. Fenerbahçe ile sözleşmem bittikten sonra dönmek isterim. University of Chile’ye dönmek isterim” dedi.

Deneyimli oyuncu, University of Chile’de oynamayı her zaman düşündüğünü aktarıp, “Benim eskiden beri böyle bir hayalim var. Her zaman University of Chile’nin taraftarı oldum. Marcelo Salas’ı çok severim. Ailem, arkadaşlarım Şili’de. Hiç Şili’de oynamadım. Artık orada olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

Günün Detayı - 29 Ağustos 2019
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