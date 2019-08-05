İspanyollar'dan Emre Mor yorumu

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler



Geride kalan sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen teknik direktör Fran Escriba'nın futbolcuyu aslında takımında görmek istediği ancak oyuncunun tavırları nedeniyle bunun mümkün olmadığı belirtilen Eldesmarque'deki haberde, Emre'nin şu hareketlerinin altı çizildi:



Escriba'nın kendisinden faydalanmak istediği, yeteneklerinden faydalanarak kendisine şans vermek istediği Emre Mor'un antrenmanlara geç geldiği belirtildi.

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 22 yaşındaki futbolcunun seyirciye açık bir idmanın sonunda taraftarların fotoğraf çekme isteklerini geri çevirdiğine dikkat çekildi.

İmza ve fotoğraf verilen bir kaç dakikanın ardından yorulduğu belirtilen Emre Mor'un güvenlikçilerden daha fazla fotoğraf çekilmemesini istediği dile getirilerek şu satırlara yer verildi.

"Galatasaray'a imza atmasıyla, en azından bir yıllığına, Celta'daki talihsiz dönemi de sona ermiş oldu. Sportif nedenlerin ötesinde Celta'da başarısızlık yaşayan bu yetenekli futbolcuya iyi şanslar dilemek geriye kaldı".