İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Florin Andone, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Sarı kart cezalısı Marcao, sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru ile adaptasyon çalışmaları devam eden Andone'nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ile Jimmy Durmaz kadroda yer almıyor.

Akşam saatlerinde Konya'ya gidecek Galatasaray'ın maç kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.