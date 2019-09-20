20.09.2019 - 11:28 | | Fanatik
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Süper Lig'de geride kalan 4 haftanın sonunda şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de 3. haftanın geride kalmasının ardından milli maç arasında şampiyonluk oranları güncellendi.
Son şampiyon Galatasaray, bu sezonun ilk galibiyetini İM Kayserispor karşısında aldı ve ilk hafta olduğu gibi yeniden İddaa Risk Yönetimi tarafından yıl sonu için favori olarak gösterilmeye devam ediyor.
Süper Lig 'Şampiyonluk' oranları güncellendi:
Galatasaray
Eski oran: 2.50 Yeni oran: 2.40
Fenerbahçe
Eski oran: 2.60 Yeni oran: 2.65
Beşiktaş
Eski oran: 4.50 Yeni oran: 4.75
Trabzonspor
Eski oran: 11.00 Yeni oran: 12.00
Başakşehir
Eski oran: 35.00 Yeni oran: 35.00
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