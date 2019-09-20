Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 3. haftanın geride kalmasının ardından milli maç arasında şampiyonluk oranları güncellendi.

Son şampiyon Galatasaray, bu sezonun ilk galibiyetini İM Kayserispor karşısında aldı ve ilk hafta olduğu gibi yeniden İddaa Risk Yönetimi tarafından yıl sonu için favori olarak gösterilmeye devam ediyor.

Süper Lig 'Şampiyonluk' oranları güncellendi:

Galatasaray

Eski oran: 2.50 Yeni oran: 2.40

Fenerbahçe

Eski oran: 2.60 Yeni oran: 2.65

Beşiktaş

Eski oran: 4.50 Yeni oran: 4.75

Trabzonspor

Eski oran: 11.00 Yeni oran: 12.00

Başakşehir

Eski oran: 35.00 Yeni oran: 35.00

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