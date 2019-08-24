İtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...

PARMA - JUVENTUS

- Kadrosuna hem milli yıldızımız Merih Demiral'ı, hem de Ajax'tan Matthijs de Ligt'i katan Juventus'un, yine de sezonun ilk resmi maçı olması sebebiyle "Bonucci-Chiellini" ikilisiyle başlaması bekleniyor.

- Hücumda Cristiano Ronaldo'nun forması garanti, yanındaki iki formaya ise dört aday var! Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain...

- Parma ise geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da kontraya çıkmaya meyilli oyun anlayışını değiştirmeyecektir. Gervinho ile Karamoh bu konuda ön planda olabilir. Karamoh ilk 11 başlamazsa, formasına en büyük aday Kulusevski olur.

- Trabzonspor'dan tanıdığımız Kucka'nın durumu da maç saati netleşecek.

- Misli.com yazarı Ozan Gür; "Sezon açılışında iki takımdan da tempolu oyun bekliyorum. Tercihim gol üstü bahsinden yana olacak." dedi ve 1,50 iddaa oranıyla 2.5 ÜST önerdi...

FIORENTINA - NAPOLI

- Napoli'de Arkadiusz Milik'in hafif bir sakatlığı bulunuyor. Hücum liderliğini Dries Mertens üstlenecek.

- Mertens'e Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski ve Jose Callejon destek verecek. Fenerbahçe'den rekor bedelle Campania ekibine katılan Eljif Elmas'ın ise yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor.

- Orta alanda Ancelotti'nin ilk tercihleri Allan ve Fabian Ruiz olacak.

- Fiorentina'da ise gözler, Chiesa ve Simeone gibi gençlerin yanı sıra, tecrübeli isimler Boateng ve Ribery'nin üzerinde olacak.

- Boateng, muhtemel kadrolarda ilk 11'de gözüküyor, Ribery ise yedeklerde...

- Misli.com yazarı Ozan Gür; "Kadro kalitesinin yanında orta alandaki taktiksel etkinlik Napoli’nin en büyük kozu ama gol bahislerini değerli buluyorum." dedi ve 1,55 iddaa oranıyla 2.5 ÜST önerdi.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Eljif Elmas'ın Napoli'deki ilk gününü hatırlayalım...