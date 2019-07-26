İtalyan basını: Merih'in değeri 40 milyon euroya çıktı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Sassuolo’dan Juventus’a transfer olan Merih Demiral’ın yeni takımındaki ilk maçında sergilediği performans, Çizme’de bugün de geniş yankı uyandırmaya devam etti.

Ülkedeki spor basınının amiral gemisi La Gazzetta dello Sport, Türk futbolcuya manşetinde, hakkında yaptığı bir özel haberle yer verdi.

‘Türkiye’den Cristiano Ronaldo’ya: Demiral Juve’yi büyülüyor’ başlığıyla yayınlanan haberde futbolcunun gelişim hikayesi, geçtiği kulüpler ve Torino ekibine gelene kadar olan serüvenine yer verildi. Kiralanması yönünde düşünceler bulunan oyuncu için fikirlerin değiştiği belirtilerek “Başarılı performansının ardından Sarri onu tutmak istiyor” denildi.



Milan Kulübü’nün 21 yaşındaki futbolcuyu bünyesine katmak için ısrarının sürdüğü belirtildi, kendisi için gözden çıkardıkları rakama da atıf yapılarak “Milan teknik direktörü Giampaolo onu transfer listesinin ilk sırasına koydu. Teorik olarak piyasa değeri 40 milyon euro” ifadeleri kullanıldı.