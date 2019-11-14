Jack Wilshere MLS yolunda

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer döneminde bir ara Fenerbahçe’nin gündeminde olan Jack Wilshere konusunda sıcak bir gelişme dikkat çekti. İngiliz futbolunda son dönemde sakatlıkları nedeniyle sıkıntılar yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu, yeni bir transfer gelişmesiyle öne çıktı.

Ada basınında yer alan haberlerde, Wilshere’in ABD’ye MLS’e gitme ihtimali bulunuyor. Buna göre; West Ham ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz yıldızın ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

MLS’i düşünen Wilshere’in bununla beraber Çin ve Hindistan’dan da yüksek sözleşmeli kontratlar bulabileceği vurgulandı. 27 yaşındaki futbolcunun, iyi bir döneme başlamak istediği, yenilenmek istediği ve düzenli oynayabileceği bir takım aradığı belirtildi.