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04.08.2019 - 10:58| FANATİK

James Rodriguez'den Fenerbahçe'ye yanıt

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Real Madrid'le Audi Cup'ta oynanan üçüncülük maçı sonrası İspanyol devinin yöneticilerinden James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istediği iddia edilmişti. İtalyan basını Rodriguez'in Sarı Lacivertli kulüpten gelen teklife verdiği yanıtı yazdı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Real Madrid'le Audi Cup'ta oynanan üçüncülük maçı sonrası İspanyol devinin yöneticilerinden James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istediği iddia edilmişti. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport ise Rodriguez'in Sarı Lacivertliler'den gelen teklife verdiği cevabı sayfalarına taşıdı.


Gazete, Bayern Münih'te iki yıl kiralık olarak forma giydikten sonra Real'e geri dönen 28 yaşındaki Kolombiyalı 10 numaranın Türkiye'ye gitmek istemediği ve Fenerbahçe'ye olumsuz cevap gönderdiğini ileri sürdü. Kulübüyle 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin Real'de kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor. 

James Rodriguezden Fenerbahçeye yanıt

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