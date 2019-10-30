Jardim doğru söylüyormuş

Galatasaray’da Radamel Falcao ile ilgili iddiaların ve yorumların ardı kesilmezken, aslında sakatlığını herkesin bildiği ortaya çıktı.



Sarı-kırmızılılara transfer olmadan önce de sakatlığı nedeniyle Monaco’nun hiçbir maçına çıkmayan Kolombiyalı golcü için hocası Leonardo Jardim, “Ufak bir sakatlığı var. O yüzden oynamıyor” açıklamasını yapıp, bu nedenle forma vermediğini anlatmıştı. Ancak sarı-kırmılılar, bu durumu, “Galatasaray’a transfer olmak istiyor. Bu yüzden kendisini riske etmek istemiyor” diye yorumlanmıştı. Ancak Paris Saint Germain maçından sonra yaşanan süreç Jardim’i haklı çıkardı.

Yaklaşık bir aydır takım arkadaşlarından ayrı kalan, antrenmanlara bile çıkmayan Falcao’nun bu durumuna teknik direktör Fatih Terim’in “Müsait olduğunda oynar!” yorumu getirmesinin kafaları karıştırdığı belirtildi.



Diğer taraftan yine sarı-kırmızılı kulislerde ilginç bir iddia bomba etkisi yarattı. Genel kurul üyeleri arasında konuşulan iddiaya göre, kulüp doktoru Yener İnce, Falcao’nun transferi için olumsuz rapor verdi. İnce’nin Kolombiyalı forvetin durumuyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayarak bazı riskler içerdiğini yönetime bildirdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların buna rağmen transferi gerçekleştirdiği dile getirildi.