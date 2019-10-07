Juventus, Inter deplasmanÄ±nda kazandÄ±

Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasÄ±nda Juventus, Inter'i 2-1 yendi.Â

Lige 6'da 6 ile baÅŸlayan Inter, son 8 yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu Juventus'u konuk etti. Ä°lk yarÄ±, Juventus'tan Dybala'nÄ±n 4 ve Inter'den Martinez'in (penaltÄ±dan) 18. dakikada kaydettiÄŸi gollerle 1-1 tamamlandÄ±.Â

62. dakikada oyuna giren Juventus'un Arjantinli forvet oyuncusu Higuain, 80. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle takÄ±mÄ±nÄ±n sahadan 2-1 galip ayrÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.Â

PuanÄ±nÄ± 19'a Ã§Ä±karan namaÄŸlup Juventus, ligdeki ilk yenilgisini alan Inter'in bir puan Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸe yÃ¼kseldi.