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Haberlerİtalya Serie AJuventus'ta şok! Ön çapraz bağları koptu...
30.08.2019 - 21:44

Juventus'ta şok! Ön çapraz bağları koptu...

Juventus'un tecrübeli savunmacısı Giorgio Chiellini'nin ön çapraz bağının koptuğu açıklandı.

Juventus'ta şok! Ön çapraz bağları koptu...

Juventus'un tecrübeli savunmacısı Giorgio Chiellini'nin ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. İtalyan yıldızın 3 ay ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İtalyan basının haberine göre; bu sakatlığın ardından Juventus, Merih Demiral ve Daniele Rugani'yi transfer listesinden çıkardı. Bu sakatlık sonrası Merih Demiral'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor.

Juventus, stoper mevkisine 85 milyon euro karşılığında Matthijs De Ligt'i ve 18 milyon euro karşılığında Merih Demiral'ı transfer etmişti. 

 

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