Kaderleri ortak!

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe, Süper Lig’de kritik bir viraja girerken, arka arkaya yaptığı kayıplar nedeniyle liderlikten uzak kaldı. Özellikle hücumda bitiricilik konusunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde, istatistikler farklı konuşsa da ortaya çıkan tablo herkesi üzdü.

Ancak yapılan detaylı araştırmalarda, Fenerbahçe’nin Avrupa’nın iki önemli kulübü; Manchester City ve Bayern Münih’le rakamsal anlamda yaşadığı benzerlikler göze çarptı.

Buna göre ofansif, defansif, pas ve oyun anlamındaki istatistiklerde üç kulüp birbirine benziyor. Bu durum ister istemez 3 takımın da liderlikten uzak kalmasına neden oldu. City, ligde 3. sırada kalarak lider Liverpool’un 11 puan gerisinde kaldı. Bayern Münih 4. sıraya inerek lider Mönchengladbach’ın 4 puan gerisine düştü, Fenerbahçe de 6. sırada olup, lider Sivasspor’un 5 puan gerisinde kaldı.

İşte işte tek tek rakamlar:

Genel: Manchester City; Bayern Münih ile Fenerbahçe’ye göre ligde 2 maç daha fazla yaptı. Bu 2 maç fazlası doğrultusunda 3 takımın da 3 yenilgi aldığı görülüyor. City, 15 haftada 10 galibiyet alırken, Fenerbahçe 13 haftada 6 kez, Bayern Münih de 13 haftada 7 kez sevindi.

Oyun: Manchester City, yüzde 88 pas başarısı, Bayern Münih yüzde 87 pas başarısı ve Fenerbahçe yüzde 85 pas başarısıyla oynuyor. Topla oynama rakamlarında da City, yüzde 64’lük, Bayern Münih yüzde 66’lık ve Fenerbahçe yüzde 63’lük ortalamaya sahip.

Defans: 15 haftada 17 gol yiyen City, maç başına 1.1’lik gol yeme ortalamasına sahip, Bayern Münih, 13 haftada 18 gol yiyerek 1.4’lük gol yeme ortalamasında kaldı. Fenerbahçe ise benzer şekilde 13 maçta 14 gol yiyip, 1.1’lik gol yeme ortalaması yakaladı.

Hücum: Manchester City, hücumda 12 kez direkten dönen topla üzülürken, Bayern Münih ve Fenerbahçe de 11 kez direkleri nişanladı. 3 takımda bu şanssızlıkta Avrupa’nın zirvesinde.