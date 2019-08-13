Kadro mesajları

Süper Lig’de Gazişehir maçıyla sezonu resmen açacak Fenerbahçe’de transfer gündemi hala daha bitmedi. Sezon başı kampında belli bölgelere transferleri yetiştiremeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, mecburen elindeki kadrodan yararlanmaya çalıştı.



Ancak başta stoper, sağ bek, sol bek, orta saha ve forvetteki boşlukların dolması için farklı bir yol izlendi. Düzce kampı, Avusturya kampı, Audi Cup, Cagliari ve Sivasspor maçlarında Yanal, farklı oyuncuları farklı bölgelerde kullanarak mecburi denemeler yaptı.

Bir anlamda kadro mesajı olarak algılanan bu harekette dikkat çeken noktalar şöyle:

- Orta sahada 6 numara eksiği olduğunu kaydeden Ersun Yanal, elindeki tek 6 numara olan Jailson’u tüm hazırlık maçlarında stopere kaydırdı. Fenerbahçe 8 hazırlık maçında 18 gol yedi.

- Ferdi Kadıoğlu konusu da kamp dönemine damga vurdu. Orta sahada oyun kurucu oynayan Ferdi, sağ bek ve sağ kanatlarda oynadı.

-Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlanması sonrası Abdulcebrail’in de yetersiz oluşuyla Nabil Dirar bir anda sol beke kaydı. Audi Cup’ta taraftarlarla bile sorun yaşayan Dirar, son 4 hazırlık maçında sol bekteydi.

- Forvet hattında Vedat Muriç dışında alternatifi olmadığını belirten Ersun Yanal, 8 maçın tamamında Kosovalı golcüyü oynatmak zorunda kaldı. Muriç’in sakatlanmasından da çok endişe eden Yanal, herhangi bir yedeğinin olmamasını hep göz önünde tutuyor.