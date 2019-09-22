Kahvaltıda Radamel Falcao!

Radamel Falcao’nun maçları, bundan böyle ülkesinde yayınlanacak. Kolombiya’nın Winsports kanalı, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki tüm maçlarını sezon sonuna kadar canlı olarak ekrana getirecek.



Cim-Bom’un önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçla başlayacak olan yayınlar, sadece sarı-kırmızıların maçlarını kapsamayacak. Kolombiyalı yayıncı kuruluşun, her hafta iki Süper Lig maçını yayınlamak adına anlaştığı öğrenildi. Türkiye’den sekiz saat geride olan ülkede futbolseverler, Galatasaray’ın maçlarını hafta sonu kahvaltı saatlerinde izleyecek.



Kolombiyalılar, Falcao’nun Şampiyonlar Ligi performansını ise, ESPN ve Fox gibi kanallar üzerinden canlı olarak izleyebiliyor. Türkiye’deki yayıncı kuruluş beinsports’un yayın yaptığı diğer ülkelerde de, Süper Lig’deki derbi maçları canlı yayınlanıyor.