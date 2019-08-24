Kanat sıkıntısı

Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir maçı öncesi kanatlarda ciddi sıkıntı yaşanıyor.



Sarı-lacivertli takımda Hasan Ali’den sonra Isla’nın sakatlanması ve bir ay takımdan uzak kalacak olması sonrası teknik heyet sıkıntıya düştü. Hasan’ın yokluğunda sol bekte mecburen ters ayaklı Dirar’ı oynatan teknik direktör Ersun Yanal, şimdi Isla’nın yerine kimi oynatacağını düşünüyor. Bu bölgeye Dirar’ın kaydırılması söz konusu olsa da, bu sefer sol bekte alternatif olmadığı için sıkıntı yaşanacak.

Kendi orijinal pozisyonu sağ bek olsa da Dirar sol bekte başka bir alternatif olmadığı için yine ilk maçtaki gibi burada görev yapacak. Yanal sağ bekte Murat Sağlam ile Tolga Ciğerci’yi denedi. Son karar maç saati verilecek. Hazırlık kampı ve maçlarında beklenenin üzerinde bir performans ortaya koyan futbolcu ilk kez bu kadar üst seviye bir resmi maçta görev yapmaya hazırlanıyor. Yanal başta Visca olmak üzere Başakşehir’in güçlü kanat oyuncularını durdurmak için de alternatifler arıyor.

Isla neden sakatlandı?

Isla’nın sakatlanmasının temel sebebi ise zorlanma... Milli takım maçlarıyla yaz ayını geçiren futbolcu, kısa bir dinlenme sürecinin ardından takıma katıldı. Hazırlık kampındaki yüklemeleri tam olarak alamayan Isla, AUDI Cup’ın ardından lig mücadelesiyle yıprandı. Teknik heyet özellikle yorgunluğa bağlı sakatlıkların önüne geçmeye çalışıyor. Ersun Yanal genel anlamda bunda başarılı olsa da, Isla’nın lig bitimiyle milli takım serüveni ve devamında takıma dahil olması sakatlığa davetiye çıkardı.

Sakatlıkları bulunan Serdar ve Tolgay ise iyileşti. Takımla çalışan bu iki isim, görev verildiği taktirde forma giyebilecek. Ancak bu iki ismin de Başakşehir karşısında kulübede maça başlayacağı belirtildi.