Kaptan kaderine razı

Altay Bayındır ile kalesini güçlendiren Fenerbahçe’de, Volkan Demirel sorunu halen çözüm bekliyor. 2002 yılından bu yana formasını giydiği sarı-lacivertli takımla yeni sözleşme konusunda henüz somut adımlar atamayan Volkan, Teknik Direktör Ersun Yanal’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Ligin başlamasına 12 gün kalmasına karşın henüz bir haber alamayan tecrübeli kaleci, her karara hazır olduğunu belirtti. 38 yaşındaki file bekçisi, Yanal’la yaptığı görüşmede fiziksel açıdan hazır olduğunu, ekstra antrenmanlarla açığı kapatmaya çalıştığını tüm detaylarıyla anlattı.

Fenerbahçe’nin menfaatlerinin kendisi için her şeyden daha önce geldiğini vurgulayan Volkan’ın, “Göreve hazırım. Her sonuca hazırım. Çıkacak tüm kararlara saygım var. Fenerbahçe ile geldim, öyle gitmek istiyorum. Benden yana hiçbir sorun olmadı, olmaz” dediği bildirildi.

Ersun Yanal’ın da hem moral açısından destek verdiği hem de planlarını deneyimli oyuncu ile paylaştığı ifade edildi. Öte yandan Volkan Demirel’in Ersun Yanal’a göreve geldiği ilk günden itibaren hem kadro dışıyken affedilme sürecinde hem de yeni sözleşme konuşmaları esnasında verdiği destek için teşekkür ettiği de aktarıldı.



Tam destek

Ersun Yanal, Fenerbahçe’deki ikinci döneminde Volkan Demirel’in hep yanında durdu. İlk olarak geçtiğimiz sezonun ortasında Volkan’ın kadro dışıyken affedilmesi için çaba harcayan Yanal, şimdi de yeni sözleşme konusunda adımlar atmak istiyor. Volkan Demirel’in tecrübesi ve camiadaki ağırlığına güvenen tecrübeli teknik adam, yeni sezonda mutlaka olmasını istiyor.

İlginç detay

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde ilginç bir Volkan Demirel detayı dikkat çekiyor. Futbol takımı kadrosunda güncel listede Volkan Demirel’in adı halen duruyor. Sürekli güncellenen kadroda, 1 numaralı formanın sahibi görünen Volkan’ın adının çıkarılmaması merak uyandırdı.