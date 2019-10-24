Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayKaptan Tsubasa'da Yuto Nagatomo sürprizi
24.10.2019 - 12:35 | | FANATİK

Kaptan Tsubasa'da Yuto Nagatomo sürprizi

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, bu defa da çizgi film karakteri olarak futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki sol bek, ülkesinin dünyaca ünlü anime serisi Kaptan Tsubasa'ya konuk olacak.

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, bu defa da çizgi film karakteri olarak futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ülkesinin Avrupa futbolundaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen 33 yaşındaki sol bek, 1990'lı yılların popüler çizgi filmi Kaptan Tsubasa'nın yeni bölümüne konuk olacak.

3 Kasım tarihinde "FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!" adlı televizyon programında yayınlanacak olan özel bölümde boy gösterecek olan deneyimli savunmacının 5 numaralı formayı giyeceği ve kendi karakterinin seslendirmesini de üstleneceği öğrenildi. Dünyayı kasıp kavuran çizgi film, Türkiye'de ilk kez 1994 yılında yayın hayatına girmişti.

Kaptan Tsubasada Yuto Nagatomo sürprizi

    Saha Dışı | Doğukan Manço
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Denizlispor camiası, silahlı baskın girişimine tepkili

    Denizlispor camiası, silahlı baskın girişimine tepkili

    Mehmet Özdilek: Yeni sayfa açmak istiyoruz

    Mehmet Özdilek: Yeni sayfa açmak istiyoruz

    Bülent Korkmaz: Hedefimiz 3 puan

    Bülent Korkmaz: Hedefimiz 3 puan

    Selçuk Erdoğan, UEFA A Lisans kursunu bitirdi

    Selçuk Erdoğan, UEFA A Lisans kursunu bitirdi

    Sıradaki Haber