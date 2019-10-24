Kaptan Tsubasa'da Yuto Nagatomo sürprizi

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, bu defa da çizgi film karakteri olarak futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ülkesinin Avrupa futbolundaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen 33 yaşındaki sol bek, 1990'lı yılların popüler çizgi filmi Kaptan Tsubasa'nın yeni bölümüne konuk olacak.

3 Kasım tarihinde "FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!" adlı televizyon programında yayınlanacak olan özel bölümde boy gösterecek olan deneyimli savunmacının 5 numaralı formayı giyeceği ve kendi karakterinin seslendirmesini de üstleneceği öğrenildi. Dünyayı kasıp kavuran çizgi film, Türkiye'de ilk kez 1994 yılında yayın hayatına girmişti.